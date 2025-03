Bundesliga heute: Bochum - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Bochum empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen die TSG Hoffenheim in das heutige Duell im Vonovia Ruhrstadion. Seit ihrer ersten Heimniederlage gegen die TSG im Oktober 2008 haben die Bochumer vier Heimsiege in Folge gegen die Kraichgauer eingefahren. Diese Serie ist die längste gegen einen aktuellen Bundesligisten und gibt Trainer Dieter Hecking und seinem Team sicherlich Selbstvertrauen. In der laufenden Saison hat der VfL in den letzten fünf Heimspielen nur einmal verloren und dabei zehn von 15 möglichen Punkten geholt.

Bochum - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Auf der anderen Seite steht die TSG Hoffenheim, die unter Trainer Christian Ilzer besonders in der Offensive aufblüht. Andrej Kramaric hat in den letzten vier Bundesliga-Spielen vier Assists geliefert und ist damit einer der Top-Vorlagengeber der Rückrunde. Zudem hat er in den letzten drei Spielen gegen Bochum immer getroffen, insgesamt viermal. Auch Gift Orban ist in Topform und hat mit jedem seiner letzten vier Schüsse in der Bundesliga getroffen. Diese Offensivkraft wird entscheidend sein, um die Bochumer Abwehr zu knacken.

Bochums Defensive gegen Hoffenheims Comeback-Qualitäten

Defensiv müssen beide Teams wachsam sein. Der VfL Bochum hat in dieser Saison bereits 19 Gegentore in der letzten halben Stunde kassiert, während die TSG Hoffenheim in der ersten halben Stunde anfällig ist und bereits 23 Gegentore hinnehmen musste. Interessant ist, dass die TSG in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Rückständen geholt hat, was Ligabestwert ist. Diese Comeback-Qualitäten könnten im heutigen Spiel entscheidend sein, insbesondere wenn Bochum in Führung geht.

Laufstarke Hoffenheimer gegen laufschwache Bochumer

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Laufleistung beider Teams. Seit der Amtsübernahme von Christian Ilzer hat kein anderes Team in der Bundesliga mehr Kilometer zurückgelegt als die TSG Hoffenheim mit durchschnittlich 121,6 Kilometern pro Spiel. Der VfL Bochum hingegen ist das laufschwächste Team der Liga mit nur 113,3 Kilometern pro Spiel. Diese Diskrepanz könnte sich im Spielverlauf bemerkbar machen, insbesondere in der Schlussphase, wenn die Kräfte nachlassen.

Wird VfL Bochum 1848 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

