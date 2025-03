Bundesliga heute: Bremen - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Werder Bremen steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute Borussia Mönchengladbach im Weserstadion empfangen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner hat in den letzten Wochen eine enttäuschende Heimspielserie hinter sich, mit zwei Niederlagen in Folge und nur einem Sieg aus den letzten fünf Heimspielen im Jahr 2025.

Diese Bilanz erinnert an die längere Niederlagenserie von März bis Mai 2023. Mit nur vier gesammelten Punkten in Heimspielen steht Werder Bremen auf einer Stufe mit Borussia Mönchengladbach, wobei nur der 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim noch weniger Punkte zu Hause sammeln konnten.

Bremen - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

Borussia Mönchengladbach reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Bremen. Die Fohlen unter der Leitung von Trainer Gerardo Seoane haben ihre letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen, eine Serie, die zuletzt im Jahr 2020 erreicht wurde. Mit einem weiteren Sieg könnte Gladbach die Anzahl ihrer Auswärtssiege in dieser Saison verdoppeln und damit die Gesamtzahl der letzten beiden Spielzeiten übertreffen. Besonders bemerkenswert ist die Kopfballstärke der Mannschaft, die in dieser Saison bereits neun Kopfballtore erzielt hat, nur übertroffen vom FC Bayern München.

Jens Stage von Werder Bremen hat sich in den letzten Spielen als wichtiger Vorlagengeber etabliert und könnte auch heute eine entscheidende Rolle spielen. Mit vier Assists im Kalenderjahr 2025 liegt er nur knapp hinter Dortmunds Pascal Groß. Auf der anderen Seite steht Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach, der zuletzt in drei Spielen ohne Torbeteiligung blieb. Dennoch hat Kleindienst gegen Werder Bremen eine beeindruckende Bilanz, mit insgesamt sechs direkten Torbeteiligungen. Sein Beitrag könnte entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

Defensive Herausforderungen für beide Teams

Beide Mannschaften stehen vor defensiven Herausforderungen. Werder Bremen hat in dieser Saison bereits 27 Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert, während Borussia Mönchengladbach nach dem Seitenwechsel anfällig ist und die zweitmeisten Gegentore in der Liga kassiert hat. Zudem muss Werder Bremen auf Mitchell Weiser verzichten, der gelbgesperrt fehlt und bisher die meisten Zweikämpfe für sein Team gewonnen hat. Borussia Mönchengladbach hingegen hat Probleme mit hohen Ballgewinnen, was Werder Bremen eine Chance bieten könnte, ihre defensive Schwäche auszunutzen.