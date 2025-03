Bundesliga heute: Bremen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Werder Bremen steht vor einer wichtigen Partie gegen den VfL Wolfsburg, nachdem die Mannschaft von Trainer Ole Werner zuletzt mit einer 0:5-Niederlage in Freiburg eine bittere Pleite hinnehmen musste. Diese Niederlage reiht sich in eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Niederlagen ein, die die Bremer zuletzt im März 2024 erlitten haben. Damals war es ebenfalls der VfL Wolfsburg, der die Grün-Weißen im Weserstadion mit 0:2 besiegte. Nun bietet sich für Werder die Chance, diese Negativserie zu durchbrechen und erstmals seit der Saison 2016/17 beide Ligaduelle gegen die Wölfe für sich zu entscheiden.

Der VfL Wolfsburg reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Bremen. Unter der Leitung von Ralph Hasenhüttl sammelten die Wölfe in dieser Bundesliga-Saison bereits 20 Punkte in der Fremde, was den eingestellten Vereinsrekord darstellt. Kein Team holte anteilig mehr Punkte auswärts als der VfL Wolfsburg, der 59 Prozent seiner Zähler auf fremdem Terrain einfuhr. Diese Auswärtsstärke könnte im Weserstadion erneut zum entscheidenden Faktor werden, zumal die Wolfsburger seit fünf Spielen in der Bundesliga ungeschlagen sind und zuletzt nur eine Niederlage in den letzten acht Partien hinnehmen mussten.