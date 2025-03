Bundesliga heute: Dortmund - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2025 • 12:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf den FC Augsburg. Die Fuggerstädter könnten dabei Geschichte schreiben, denn sie haben die Chance, erstmals beide Bundesliga-Saisonspiele gegen den BVB zu gewinnen. Das Hinspiel konnten die Augsburger mit 2:1 für sich entscheiden.

Allerdings steht ihnen eine schwierige Aufgabe bevor: Seit 2015 konnten sie in Dortmund nicht mehr gewinnen. Die letzten sechs Gastspiele beim BVB endeten allesamt mit einer Niederlage, was die längste Auswärtspleite des FCA in der Bundesliga bedeutet.

Dortmund - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der FC Augsburg reist mit einer beeindruckenden Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Spielen nach Dortmund, was den eingestellten Klub-Rekord aus der Saison 2013/14 bedeutet. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität der Mannschaft von Jess Thorup, die zuletzt vier Weiße Westen in Serie wahrte und damit einen neuen Klub-Rekord aufstellte.

Im Kalenderjahr 2025 kassierte Augsburg nur drei Gegentore und ist damit neben dem FC Barcelona das defensivstärkste Team der europäischen Topligen. Großen Anteil daran hat Torhüter Finn Dahmen, der mit einer Abwehrquote von 91 Prozent der beste Torhüter der aktuellen Bundesligasaison ist.

Borussia Dortmunds Offensivkraft im Aufwind

Borussia Dortmund geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Spiele in Folge ohne Gegentor gewonnen haben. Unter Trainer Niko Kovac zeigt sich die Offensive um Karim Adeyemi und Serhou Guirassy in starker Form.

Adeyemi war in den letzten beiden Spielen an insgesamt 17 Schussbeteiligungen beteiligt, während Guirassy mit sieben Toren der beste Torschütze der Rückrunde ist. Diese offensive Schlagkraft wird entscheidend sein, um die starke Augsburger Defensive zu überwinden.

Trainerduell: Kovac gegen Thorup

Spannung verspricht auch das Duell der Trainer Niko Kovac und Jess Thorup. Kovac konnte in seiner bisherigen Trainerkarriere nur zwei von elf Bundesligaspielen gegen den FC Augsburg gewinnen und verlor die letzten beiden Begegnungen. Besonders bitter war die Niederlage im letzten Aufeinandertreffen, die zu seiner Beurlaubung als Wolfsburger Trainer führte.

Thorup hingegen hat die Augsburger in dieser Saison zu einer der besten Rückrundenmannschaften geformt, was sich auch in der Rückrundentabelle widerspiegelt, in der der FCA mit 13 Punkten den dritten Platz belegt. Beide Trainer werden ihre Mannschaften optimal einstellen, um die jeweiligen Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners auszunutzen.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

