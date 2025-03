Bundesliga heute: Dortmund - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund empfängt heute den 1. FSV Mainz 05 im Signal Iduna Park, und die Gäste kommen mit einer beeindruckenden Serie im Gepäck. Mainz ist seit vier Bundesliga-Duellen gegen den BVB ungeschlagen, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Diese Serie begann mit einem denkwürdigen 2:2 in Dortmund, das den Schwarz-Gelben am 34. Spieltag der Saison 2022/23 den Meisterschaftstraum zerstörte.

Mainz hat kürzlich zum ersten Mal zwei Bundesliga-Duelle in Folge gegen Dortmund gewonnen, was so viele Siege sind wie in den 18 vorherigen Partien zusammen. Besonders hervorzuheben ist der Mainzer Lee Jae-Sung, der in sechs Spielen gegen Dortmund an sechs Treffern direkt beteiligt war und gegen kein anderes Team mehr Scorerpunkte erzielte.