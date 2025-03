Bundesliga heute: Frankfurt - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.03.2025 • 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer klaren Zielsetzung in das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart: Die jüngsten Heimniederlagen sollen endlich der Vergangenheit angehören. Unter Trainer Dino Toppmöller verlor die SGE zuletzt zwei Bundesliga-Heimspiele in Serie, eine solche Negativserie erlebte der Verein zuletzt im Januar/Februar 2022 unter Oliver Glasner.

Die Eintracht hat jedoch eine positive Bilanz gegen Stuttgart und verlor nur zwei der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen die Schwaben. In der Vorsaison musste Frankfurt allerdings in beiden Begegnungen gegen den VfB eine Niederlage hinnehmen. Nun bietet sich die Gelegenheit, erstmals seit der Saison 2018/19 beide Duelle mit Stuttgart in einer Spielzeit zu gewinnen.

Eintracht Frankfurt kann sich auf die aufstrebenden Leistungen von Jean-Mattéo Bahoya verlassen, der am vergangenen Spieltag sein erstes Bundesliga-Tor erzielte und damit den Liga-Höchstwert von fünf Saisontoren durch Teenager für die SGE unterstrich.

Bahoya war in seinen letzten beiden Pflichtspieleinsätzen an drei Toren direkt beteiligt, was ihn zu einem wichtigen Faktor im Angriff der Eintracht macht.

Auf der anderen Seite steht Stuttgarts Nick Woltemade, der in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt war und im Hinspiel gegen Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor für den VfB erzielte. Beide jungen Spieler könnten entscheidende Rollen im heutigen Duell spielen.

Stuttgarts Formkrise und die Herausforderung der Führung Der VfB Stuttgart steht vor einer schwierigen Aufgabe, die Formkrise zu überwinden. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ist seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos, eine Serie, die zuletzt im Frühjahr 2023 unter Bruno Labbadia zu sehen war.

Besonders problematisch für die Stuttgarter ist das Verspielen von Führungen: In fünf aufeinanderfolgenden Spielen ließ der VfB Punkte nach einer zwischenzeitlichen Führung liegen, insgesamt wurden in dieser Saison bereits 18 Punkte nach Führungen abgegeben. Eintracht Frankfurt hingegen verlor die drittmeisten Punkte nach Führungen (14), was beide Teams vor eine psychologische Herausforderung stellt, ihre Führungen zu behaupten.

Offensive Vielfalt und Großchancenverwertung Beide Teams zeichnen sich durch eine offensive Vielfalt aus, wobei Eintracht Frankfurt mit 17 verschiedenen Torschützen in dieser Saison einen Liga-Höchstwert erreicht hat. Stuttgart folgt dicht dahinter mit 16 verschiedenen Torschützen. Diese Breite im Angriffsspiel könnte entscheidend sein, um die gegnerische Abwehr zu überwinden.

Zudem sind beide Mannschaften in der Lage, sich zahlreiche Großchancen zu erspielen. Frankfurt kommt dabei auf die zweitbeste Großchancenverwertung der Liga (48%), während Stuttgart mit 86 erspielten Großchancen hinter dem FC Bayern München rangiert. Die Effizienz im Abschluss könnte somit ein Schlüssel zum Erfolg im heutigen Spiel sein.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.