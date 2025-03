Bundesliga heute: Frankfurt - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.03.2025 • 00:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Union Berlin im Deutsche Bank Park, wo die Heimmannschaft unter Trainer Dino Toppmöller auf ihre beeindruckende Heimstärke gegen die Berliner setzt. In den letzten neun Pflichtspielen zu Hause gegen Union Berlin verlor die Eintracht nur einmal und blieb zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentor. Trotz dieser positiven Bilanz steht die SGE unter Druck, nachdem sie in den letzten beiden Bundesliga-Spielen deutliche Niederlagen hinnehmen musste, darunter ein 1:4 gegen Bayer Leverkusen. Die Frankfurter werden alles daran setzen, diese Negativserie zu durchbrechen und wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Frankfurt - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Union Berlin reist mit einer enttäuschenden Auswärtsbilanz nach Frankfurt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart hat in dieser Saison erst acht Punkte in der Fremde gesammelt und stellt mit nur zehn erzielten Toren eine der schwächsten Auswärtsoffensiven der Liga. Besonders schmerzhaft war die jüngste 0:6-Niederlage in Dortmund, die die höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte markierte. Trotz dieser Herausforderungen hat Baumgart gegen keinen anderen Verein als Trainer so viele Punkte geholt wie gegen Frankfurt, was den Berlinern Hoffnung geben könnte, die Wende zu schaffen.

Fehlende Schlüsselspieler und offensive Hoffnungen

Eintracht Frankfurt muss heute auf den gesperrten Ellyes Skhiri verzichten, der mit seiner Laufstärke und Präsenz im Mittelfeld eine wichtige Rolle spielt. Ohne ihn sank die Siegquote der Eintracht in der Vergangenheit deutlich. Dennoch kann Frankfurt auf die Form von Hugo Ekitiké hoffen, der in dieser Rückrunde bereits fünf Tore erzielte und die meisten Schüsse sowie Expected Goals in der Liga verzeichnete. Auf der anderen Seite hat Union Berlin Schwierigkeiten, Tore zu erzielen, blieb bereits elfmal torlos und stellt die zweitschwächste Offensive der Liga.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg?

Ein interessanter Aspekt des Spiels könnten die Standardsituationen sein. Union Berlin erzielte 25% seiner Tore in dieser Saison nach Eckbällen, was ligaweit der höchste Anteil ist. Eintracht Frankfurt hingegen kassierte die zweitmeisten Gegentore nach Eckbällen. Diese Statistik könnte den Berlinern einen Vorteil verschaffen, falls sie es schaffen, ihre Standards effektiv zu nutzen. Beide Teams werden versuchen, ihre Schwächen zu minimieren und die Stärken auszuspielen, um die dringend benötigten Punkte zu sichern.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

