Bundesliga heute: Freiburg - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Besonders hervorzuheben ist Leipzigs Stürmer Lois Openda, der in der Bundesliga an sechs Treffern gegen Freiburg direkt beteiligt war. Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 erzielte er beim 4:1-Auswärtssieg zwei Tore und bereitete zwei weitere vor - eine Leistung, die er in seiner Bundesliga-Karriere bis heute nicht überbieten konnte.

Freiburg - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz der historischen Erfolge gegen Freiburg durchlebt RB Leipzig eine schwierige Phase in der aktuellen Bundesliga-Saison. Mit nur acht Punkten aus sieben Spielen ist dies die schwächste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Insgesamt haben die Leipziger nach 24 Spielen lediglich 38 Punkte gesammelt, was ebenfalls einen Negativrekord darstellt.

Freiburgs Heimstärke und Defensivrekord

Der SC Freiburg hingegen zeigt sich in dieser Saison besonders heimstark und hat noch keines seiner drei Bundesliga-Heimspiele am Samstagabend verloren. Mit durchschnittlich 2,27 Punkten im eigenen Stadion liegen die Breisgauer nur hinter dem FC Bayern.

Zudem hat Freiburg in den letzten fünf Bundesligaspielen 13 Punkte geholt, was ligaweit nur von Bayern München erreicht wurde. Defensiv glänzt das Team von Julian Schuster mit fünf Weißen Westen in Serie, was einen eingestellten Vereinsrekord bedeutet. Nur Leipzig und Bayern haben in dieser Saison mehr Spiele ohne Gegentor bestritten.