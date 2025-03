Bundesliga heute: Freiburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntag trifft der Sport-Club Freiburg im Europa-Park Stadion auf den 1. FC Union Berlin. Die historische Bilanz zwischen den beiden Teams spricht klar für die Gäste aus Berlin. Union Berlin verlor nur zwei der elf Bundesliga-Duelle gegen Freiburg und blieb in den letzten vier Begegnungen ungeschlagen.

Freiburg - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SC Freiburg ist in dieser Saison besonders heimstark und belegt mit 26 Punkten den dritten Platz in der Heim-Tabelle. Mit Ritsu Doan haben die Breisgauer einen Spieler in Topform, der zuletzt seine fünfte Torvorlage der Saison gab und damit einen neuen persönlichen Bestwert aufstellte. In den letzten vier Heimspielen war Doan an vier Toren direkt beteiligt, mehr als jeder andere Freiburger in dieser Rückrunde.