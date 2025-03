Bundesliga heute: Gladbach - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, wenn sie am heutigen Samstag RB Leipzig im Borussia-Park empfangen. Die Statistik spricht nicht gerade für die Fohlen: Mit durchschnittlich nur 0.76 Punkten pro Spiel gegen Leipzig hat Gladbach gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga eine schlechtere Bilanz.

Besonders problematisch ist die Defensive, denn Leipzig blieb in den letzten vier Bundesliga-Duellen gegen Gladbach ohne Gegentor. Trainer Gerardo Seoane muss eine Lösung finden, um diese Serie zu durchbrechen und die Offensivkraft seiner Mannschaft effektiv einzusetzen.

Gladbach - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für RB Leipzig und ihren Trainer Marco Rose könnte das heutige Spiel einen besonderen Meilenstein markieren. Rose steht vor seinem 50. Sieg mit den Sachsen in der Bundesliga und würde damit als erster Trainer in der Vereinsgeschichte diese Marke erreichen.

Interessanterweise hat Rose auch bei seinem ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach eine beeindruckende Siegquote von 49% erreicht, die nur von Gladbach-Legende Hennes Weisweiler übertroffen wird. Die Leipziger sind bekannt für ihre defensive Stärke, was sich in der aktuellen Saison mit 13 Weißen Westen zeigt – ein Ligabestwert.

Gladbachs Heimschwäche und Leipzigs Auswärtsprobleme

Borussia Mönchengladbach kämpft in dieser Saison mit einer Heimschwäche. In den fünf Bundesliga-Heimspielen des Jahres 2025 konnten die Fohlen nur vier Punkte sammeln, was sie zu einer der schwächsten Heimmannschaften der Liga macht.