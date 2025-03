Bundesliga heute: Gladbach - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bundesliga: So verfolgen Sie Gladbach - Mainz heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trainer Gerardo Seoane muss auf zwei Schlüsselspieler verzichten: Joe Scally und Ko Itakura sind gesperrt. Itakura ist in dieser Saison der Spieler mit den meisten Minuten und Ballaktionen für die Borussia, während Scally ebenfalls eine wichtige Rolle in der Defensive spielt. Beide haben in dieser Saison nur ein Spiel in der Startelf verpasst, was ihre Bedeutung für das Team unterstreicht. Diese Ausfälle könnten die Defensive der Gladbacher schwächen, was Mainz mit ihrer starken Offensive um Jonathan Burkardt auszunutzen versuchen wird.