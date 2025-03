Bundesliga heute: Heidenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn Borussia Mönchengladbach heute in der Voith-Arena zu Gast ist. Die Brenzstädter sind nach fünf Pflichtspielduellen gegen die Fohlen noch sieglos. In der Bundesliga gab es bisher ein Remis und zwei Niederlagen, während man im DFB-Pokal in den Spielzeiten 2011/12 und 2023/24 jeweils in der zweiten Runde ausschied. Trainer Frank Schmidt wird alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen die Gäste zu feiern.

Heidenheim - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften müssen auf wichtige Spieler verzichten. Bei Borussia Mönchengladbach fehlt Torwart Jonas Omlin, der am vergangenen Spieltag seinen ersten Platzverweis in der Bundesliga erhielt. Er ist erst der dritte Gladbacher Torwart, der in der Bundesliga vom Platz flog. Auf Seiten der Heidenheimer ist Jan Schöppner aufgrund einer Gelbsperre nicht dabei. Diese Ausfälle könnten die taktischen Überlegungen von Frank Schmidt und Gerardo Seoane beeinflussen.

Heidenheims Heimschwäche und Gladbachs Auswärtsstärke Heidenheim hat in dieser Bundesliga-Saison mit nur sieben Punkten das schwächste Heimteam gestellt und verlor acht seiner ersten elf Heimspiele. Diese Bilanz erinnert an die Negativserien von Tasmania Berlin 1965/66 und Hannover 2015/16. Im Gegensatz dazu hat Borussia Mönchengladbach zuletzt zwei Bundesliga-Gastspiele in Stuttgart und bei Union Berlin gewonnen. Drei Auswärtssiege in Folge wären für die Fohlen ein Erfolg, den sie zuletzt unter Marco Rose im Jahr 2020 feiern konnten.

Gefahr in der Schlussviertelstunde Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schlussviertelstunde gelegt werden. Heidenheim kassierte bereits zehn Gegentore in den letzten 15 Spielminuten, was ligaweit den höchsten Wert darstellt. Gladbach hingegen wurde in diesem Zeitraum erst fünfmal überwunden, was den Ligabestwert bedeutet. Diese Statistik könnte entscheidend sein, wenn das Spiel in die finale Phase geht. Zudem ist Gladbachs Tim Kleindienst mit 14 Saisontoren ein ständiger Gefahrenherd, während Alassane Pléa vor seinem 200. Bundesliga-Spiel steht und damit einen persönlichen Meilenstein erreichen könnte.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

