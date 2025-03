Bundesliga heute: Heidenheim - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel in der Voith-Arena. Die Partie birgt eine besondere historische Note, denn Holstein Kiel konnte in der Hinrunde seinen ersten Bundesliga-Sieg überhaupt gegen Heidenheim feiern. Die Störche streben nun danach, erstmals seit der Saison 2017/18 wieder beide Ligaduelle gegen Heidenheim zu gewinnen. Damals gelang ihnen der einzige Auswärtssieg in Heidenheim, gefolgt von vier Niederlagen in Serie. Auf der Trainerbank treffen mit Frank Schmidt und Marcel Rapp die beiden dienstältesten Trainer der Bundesliga aufeinander, was dem Duell zusätzliche Brisanz verleiht.