Bundesliga heute: Hoffenheim - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.03.2025 • 12:44 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga-Duell gegen den FC Augsburg. Von den bisherigen 27 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse konnte die Mannschaft aus dem Kraichgau 15 für sich entscheiden, was gegen kein anderes Team der Bundesliga der Fall ist.

Besonders in der heimischen PreZero Arena zeigte sich Hoffenheim in den letzten Jahren als äußerst stark gegen die Fuggerstädter, denn die letzten vier Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Insgesamt verlor die TSG nur eines der 13 Heimspiele gegen Augsburg, was eine klare Heimstärke unterstreicht.

Christian Ilzer, der aktuelle Trainer der TSG Hoffenheim, steht vor der Herausforderung, die Heimserie seiner Mannschaft zu durchbrechen. Mit 17 Punkten aus den ersten 16 Bundesliga-Spielen liegt er gleichauf mit seinem Vorgänger Pellegrino Matarazzo.

Dennoch bleibt die Heimschwäche ein Thema, denn die TSG ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen sieglos, was die längste aktuelle Serie in der Liga darstellt. Diese Negativserie gab es zuletzt zwischen 2022 und 2023, als die TSG neun Heimspiele in Folge nicht gewinnen konnte, was einen Vereinsnegativrekord darstellt.

Der FC Augsburg reist mit einer beeindruckenden Serie von zehn ungeschlagenen Bundesligaspielen in Folge nach Hoffenheim. Diese Serie ist die längste ohne Niederlage in der aktuellen Bundesliga-Saison. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stärke der Augsburger, die im Jahr 2025 die wenigsten Gegentore aller Vereine in den fünf großen europäischen Ligen kassierten.

Mit sechs Weißen Westen in Folge und insgesamt zehn in dieser Saison stellt der FCA seine defensive Stabilität unter Beweis. Torhüter Finn Dahmen trägt mit einer Abwehrquote von 92% maßgeblich zu dieser Bilanz bei und ist seit 613 Minuten ohne Gegentor.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Augsburgs Cedric Zesiger, der in seinen bisherigen acht Bundesliga-Einsätzen kein Gegentor hinnehmen musste. Sollte dies auch gegen Hoffenheim gelingen, würde er einen neuen Rekord aufstellen, den bisher nur Jurica Vranjes mit dem VfB Stuttgart in der Saison 2003/04 erreichte.

Augsburgs Trainer Jess Thorup kann zudem auf eine breite Auswahl an Spielern zurückgreifen, denn der FCA setzte in dieser Saison bereits 28 verschiedene Akteure ein. Trotz dieser Vielfalt gibt es ligaweit kein Team mit weniger verschiedenen Torschützen als Augsburg und Hoffenheim, die jeweils zehn Spieler auf der Torschützenliste haben.

