Bundesliga heute: Hoffenheim - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.03.2025 • 14:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag trifft die TSG Hoffenheim in der heimischen PreZero Arena auf den 1. FC Heidenheim 1846. Die beiden Teams standen sich in der Bundesliga-Historie bisher dreimal gegenüber, wobei die TSG ungeschlagen blieb. Zwei Unentschieden und ein Sieg stehen für die Hoffenheimer zu Buche, das Hinrundenduell der laufenden Saison endete torlos. Für Heidenheim, das unter Trainer Frank Schmidt noch nie gegen Hoffenheim gewinnen konnte, ist es eine weitere Gelegenheit, diese Bilanz zu verbessern.

Hoffenheim - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

Livestream : DAZN

Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim muss im heutigen Spiel auf Anton Stach verzichten, der gesperrt ist. Stach ist eine zentrale Figur im Spiel der Hoffenheimer, da er in dieser Saison die meisten Pässe spielte, die meisten Ballgewinne verzeichnete und die meisten Pässe abfing. Interessanterweise verlor die TSG alle vier Bundesliga-Spiele, in denen Stach nicht in der Startelf stand. Trainer Christian Ilzer muss daher eine Lösung finden, um diesen Ausfall zu kompensieren und die Serie von drei ungeschlagenen Spielen fortzusetzen.

Heidenheim in der Krise

Der 1. FC Heidenheim befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft wartet seit neun Auswärtsspielen auf einen Sieg, was einen laufenden Vereins-Negativrekord darstellt. Zudem blieb Heidenheim in den letzten acht Bundesligaspielen sieglos und holte nur zwei von 24 möglichen Punkten. Mit nur 15 Punkten aus 24 Spielen ist der Klassenerhalt in weiter Ferne, und die Mannschaft geht als Tabellenletzter in diesen Spieltag. Die Defensive der Heidenheimer ist mit 50 Gegentoren die zweitschwächste der Liga, was die Aufgabe gegen Hoffenheim nicht einfacher macht.

Hoffenheim mit Heimvorteil

Hoffenheim hat in der Bundesliga-Geschichte noch nie ein Heimspiel gegen einen Tabellenletzten verloren. In 13 Partien gegen das Schlusslicht der Tabelle gingen die Hoffenheimer achtmal als Sieger vom Platz und spielten fünfmal unentschieden. Diese Statistik könnte der Mannschaft von Christian Ilzer zusätzlichen Auftrieb geben, um die Serie von sechs Heimspielen ohne Sieg zu beenden. Ein Hoffnungsträger ist Tom Bischof, der in den letzten drei Spielen zwei Tore erzielte, darunter mehrere Distanztore, die seine Gefährlichkeit aus der zweiten Reihe unterstreichen.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

