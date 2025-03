Bundesliga heute: Kiel - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.03.2025 • 12:20 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Holstein Kiel geht mit einer bemerkenswerten Heimstatistik gegen den SV Werder Bremen in das heutige Bundesliga-Duell. In den bisherigen zwei Heimspielen gegen die Grün-Weißen blieben die Störche ungeschlagen, mit einem Sieg und einem Unentschieden.

Diese Bilanz könnte den Kielern zusätzlichen Rückenwind verleihen, zumal Werder Bremen in den letzten 35 Jahren nur eines seiner 16 Bundesliga-Auswärtsspiele bei Liga-Neulingen gewinnen konnte. Der einzige Sieg gelang ihnen im September 2019 bei Union Berlin. Trotz der Niederlage im Hinrunden-Duell in Bremen, bei dem Werder mit 2:1 triumphierte, könnte Holstein Kiel auf den Heimvorteil setzen, um den Trend fortzusetzen.

Kiel - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das heutige Spiel markiert ein besonderes Wiedersehen für Werder Bremens Trainer Ole Werner, der von 2019 bis 2021 Holstein Kiel in 78 Pflichtspielen betreute. Er tritt nun erstmals gegen seinen ehemaligen Verein in Kiel an, nachdem er in den bisherigen Begegnungen mit den Störchen zu Hause einen Sieg und eine Niederlage verbuchte.

Auch Marvin Ducksch kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Stürmer, der von 2017 bis 2018 in 54 Pflichtspielen für Kiel auflief und dabei 24 Tore erzielte, war in acht Pflichtspielen gegen die Störche an fünf Toren direkt beteiligt. Beide werden sicherlich motiviert sein, gegen ihren Ex-Verein zu glänzen.

Defensive Schwächen und Rückrundenprobleme Beide Mannschaften kämpfen in dieser Saison mit defensiven Problemen. Holstein Kiel stellt mit 64 Gegentoren die schwächste Defensive der Bundesliga, während Werder Bremen mit 53 Gegentoren die zweitschwächste Abwehrreihe aufweist.

Besonders auffällig ist, dass beide Teams jeweils neun Gegentore nach gegnerischen hohen Ballgewinnen kassierten, was den Liga-Höchstwert darstellt.

Zudem hat Werder Bremen in der Rückrunde bereits sechs Spiele verloren und steht bei nur sieben Punkten, während Holstein Kiel sogar noch weniger Punkte holte. Diese Schwächen könnten im heutigen Spiel entscheidend sein und die Partie zu einem offenen Schlagabtausch machen.

Werder Bremens Romano Schmid und Andre Silva könnten heute eine entscheidende Rolle spielen. Schmid traf zuletzt in zwei Spielen in Folge und erzielte dabei genauso viele Tore wie in seinen 25 Bundesliga-Spielen zuvor zusammen.

Andre Silva könnte der zweite Spieler der Bundesliga-Geschichte werden, der in einer Saison mit zwei verschiedenen Teams gegen einen Gegner per Elfmeter trifft, nachdem er bereits im Dezember für RB Leipzig bei Holstein Kiel erfolgreich war.

Auf der anderen Seite steht Kiels Torhüter Timon Weiner unter Druck, da er in dieser Saison 11.1 Gegentore mehr kassierte als nach dem Expected-Goals-on-Target-conceded-Modell zu erwarten war. Beide Teams müssen ihre taktischen Herausforderungen meistern, um die Schwächen in der Defensive auszugleichen und ihre Schlüsselspieler optimal einzusetzen.

Wird Holstein Kiel gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.