Bundesliga heute: Kiel - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Duell zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart im Holstein-Stadion verspricht eine interessante Begegnung zu werden, wenn man die historische Bilanz betrachtet. Seit Gründung der Bundesliga hat der VfB Stuttgart zwei von drei Pflichtspielen in Kiel verloren, darunter ein spannendes 2:3 in der 2. Liga im Mai 2020.

Formkurve und Heimstärke von Holstein Kiel

Holstein Kiel konnte zuletzt mit dem 1:0 gegen Union Berlin den vierten Sieg in der Bundesliga feiern. Eine Siegesserie in der Bundesliga ist den Störchen in dieser Saison allerdings noch nicht gelungen.

Aus den ersten zwölf Heimspielen holten sie lediglich zehn Punkte, was für einen Bundesliga-Neuling seit den 1990er Jahren nur von Greuther Fürth in der Saison 2012/13 unterboten wurde. Heute wollen die Kieler ihre Heimstärke nutzen, um gegen den VfB Stuttgart wichtige Punkte zu holen und ihre Bilanz aufzubessern.

Stuttgarts Herausforderungen und Chancen

Der VfB Stuttgart befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, mit nur vier Punkten aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen. Unter Trainer Sebastian Hoeneß gab es zuletzt drei sieglose Spiele in Folge, eine Situation, die es zuvor nur im vergangenen Herbst gab. Besonders problematisch ist die Anfälligkeit in der Schlussviertelstunde, in der der VfB bereits elf Gegentore kassierte – Ligahöchstwert.