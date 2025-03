Bundesliga heute: Leipzig - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Leipzig - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

Defensive Schwächen und torlose Spiele prägen Leipzigs Saison

RB Leipzig hat in dieser Saison bereits zwölf Mal zu null gespielt, was Ligahöchstwert ist und den Vereinsrekord einstellt. Dennoch zeigen sich defensive Schwächen, denn die letzten sechs Gegentore kassierten die Sachsen alle zu Hause. In den letzten sieben Bundesliga-Heimspielen gab es sogar 14 Gegentreffer, und nur einmal stand dabei die Null. Zudem hat Leipzig in dieser Saison bereits sechs torlose Spiele absolviert, was an den Bundesligarekord des 1. FC Köln aus der Saison 2014/15 erinnert. Diese torlosen Partien und die hohe Anzahl an Unentschieden sind ein neuer Vereinsrekord für RB Leipzig, der die Herausforderungen der Mannschaft in dieser Spielzeit verdeutlicht.