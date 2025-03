Bundesliga heute: Leipzig - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt heute den 1. FSV Mainz 05 in der Red Bull Arena, und die Sachsen sind fest entschlossen, ihre jüngste Heimbilanz gegen die Rheinhessen zu verbessern. In den letzten beiden Heimspielen gegen Mainz blieben die Leipziger sowohl tor- als auch sieglos.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose hat in dieser Saison bislang 38 Punkte aus 23 Spielen gesammelt, was dem schwächsten Punktestand seit der Saison 2017/18 entspricht. Trotz einer ungeschlagenen Serie von sechs Rückrundenspielen, die einen Vereinsrekord darstellt, konnte Leipzig aufgrund vieler Unentschieden nur acht Punkte in der Rückrunde verbuchen.