Bundesliga heute: Leverkusen - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.03.2025 • 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt den VfL Bochum in der BayArena und möchte seine starke Heimbilanz gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet fortsetzen.

Die Werkself hat die letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen Bochum allesamt gewonnen, die letzten drei sogar ohne Gegentor. Diese Serie unterstreicht die Heimstärke der Leverkusener, die in dieser Saison mit 56 Punkten nach 26 Partien ihre zweitbeste Bundesliga-Saison spielen.

Trainer Xabi Alonso wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft die Heimniederlage aus dem letzten Spiel wettmachen kann und den Anschluss an die Tabellenspitze wahrt, von der sie nur sechs Punkte trennen.

Leverkusen - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der VfL Bochum reist mit einer positiven Auswärtsbilanz nach Leverkusen, denn die Mannschaft von Dieter Hecking ist seit drei Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen.

Diese Serie ist die längste seit der Rückkehr ins Oberhaus im Sommer 2021. Ein Sieg in der BayArena könnte den Bochumern erstmals zwei Bundesliga-Auswärtssiege in Folge bescheren. Trotz der schwachen Saison mit nur 20 Punkten und einem Torverhältnis von -25, zeigt Bochum Kampfgeist und hofft, die Serie von vier Niederlagen in Leverkusen zu durchbrechen.

Spielstile im Fokus: Leverkusen gegen Bochum Das Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Bochum verspricht interessante taktische Aspekte. Leverkusen spielt die zweitmeisten Pässe pro Ballbesitz-Sequenz in der Liga und setzt auf eine hohe Passquote, während Bochum den Ball am direktesten in Richtung gegnerisches Tor bewegt und den größten Anteil seiner Pässe lang spielt.

Zudem bestreitet Bochum im Schnitt die meisten Zweikämpfe pro Spiel, was auf ein intensives und körperbetontes Spiel hindeutet. Leverkusen hingegen geht weniger in die Zweikämpfe, hat aber eine höhere Erfolgsquote bei den gewonnenen Duellen.

Spieler im Rampenlicht: Schick und Tah bei Leverkusen Bei Bayer 04 Leverkusen stehen Patrik Schick und Jonathan Tah im Fokus. Schick erzielte am vergangenen Spieltag sein 17. Saisontor und ist damit einer der effizientesten Stürmer in den europäischen Top-Ligen.

Jonathan Tah steht vor seinem 300. Bundesliga-Einsatz und beeindruckt mit einer herausragenden Luft-Zweikampfquote von 73% sowie einer Passquote von 94%, die Ligaspitze ist. Auf der Gegenseite hat Bochums Matús Bero in drei Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt, was ihn zu einem wichtigen Akteur für die Gäste macht.

Beide Teams werden auf ihre Schlüsselspieler setzen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.