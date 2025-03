Bundesliga heute: Mainz - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 erlebt derzeit eine herausragende Saison und steht mit 44 Punkten nach 25 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz, eine Position, die die Rheinhessen zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie erreicht haben. Unter der Leitung von Trainer Bo Henriksen hat Mainz eine beeindruckende Serie von vier Bundesliga-Siegen in Folge hingelegt, eine Leistung, die zuletzt im Frühjahr 2023 gelang. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stärke der Mainzer, die mit nur 26 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellen. In der MEWA Arena sind sie besonders schwer zu bezwingen, da sie in den letzten vier Heimspielen kein Gegentor kassierten, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt.

Mainz - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SC Freiburg, trainiert von Julian Schuster, ist ebenfalls in einer starken Form und seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Diese Serie stellt den besten Lauf der Breisgauer seit zwei Jahren dar. Besonders beeindruckend ist die defensive Leistung des SC Freiburg, der in diesen sechs Spielen kein Gegentor hinnehmen musste und damit einen neuen Vereinsrekord aufstellte. Mit 41 Punkten nach 25 Spielen ist Freiburg ebenfalls auf einem guten Weg, die Saison erfolgreich abzuschließen. Die Mannschaft hat sich durch ihre kompakte Defensive und die Fähigkeit, auswärts Punkte zu sammeln, ausgezeichnet, obwohl sie ligaweit die wenigsten Auswärtstore erzielt haben.

Spieler im Fokus: Nadiem Amiri und die Kopfballstärke

Ein Spieler, der in dieser Saison besonders hervorsticht, ist Nadiem Amiri von Mainz 05. Mit sechs Saisontoren hat er seinen persönlichen Rekord in der Bundesliga ausgebaut, wobei fünf dieser Tore auswärts erzielt wurden. Amiri ist ein wichtiger Bestandteil der Mainzer Offensive, die auch durch ihre Kopfballstärke überzeugt. Beide Teams, Mainz und Freiburg, haben jeweils acht Kopfballtore erzielt, was nur von Gladbach und Bayern übertroffen wird. Freiburg hat dabei anteilig die meisten Tore per Kopf erzielt, was ihre Gefährlichkeit bei Standardsituationen unterstreicht.