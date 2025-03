Bundesliga heute: St. Pauli - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2025 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli trifft heute im heimischen Millerntor-Stadion auf Borussia Dortmund, eine Begegnung, die in der Vergangenheit meist zugunsten der Dortmunder ausging. Der letzte Erfolg der Kiezkicker gegen den BVB stammt aus dem Januar 2022, als sie im DFB-Pokal mit 2:1 siegten. Dieser Triumph bleibt jedoch der einzige in den letzten 13 Pflichtspiel-Duellen, von denen elf an die Dortmunder gingen.

Für Dortmunds Trainer Niko Kovac ist es die erste Begegnung mit St. Pauli als Trainer, jedoch hat er als Spieler bereits Erfahrungen am Millerntor gemacht, als er 2005 mit Hertha BSC im DFB-Pokal ausschied.

Der FC St. Pauli befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, nachdem sie zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge verloren haben und dabei ohne eigenen Torerfolg blieben. Mit nur 18 erzielten Toren in dieser Saison und 13 torlosen Spielen weisen die Hamburger die schwächste Offensive der Liga auf. Auch die Heimbilanz ist ernüchternd: Nur der 1. FC Heidenheim holte weniger Punkte zu Hause.

Borussia Dortmund hingegen konnte zuletzt mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen Union Berlin den ersten Bundesliga-Erfolg unter Niko Kovac feiern und hofft nun, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge einzufahren.

Pressing und Laufleistung im Fokus

Taktisch gesehen treffen heute zwei Teams mit unterschiedlichen Ansätzen aufeinander. Der FC St. Pauli lässt im Schnitt die meisten gegnerischen Pässe zu, bevor eine Defensivaktion erfolgt, während Borussia Dortmund nach dem FC Bayern den zweitbesten Pressing-Wert der Liga vorweist.

Interessanterweise legt St. Pauli die meisten Kilometer pro Spiel zurück, während Dortmund in dieser Kategorie zu den Schlusslichtern gehört. Diese Unterschiede könnten den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen, insbesondere wenn es darum geht, Druck auf den Gegner auszuüben und Ballgewinne zu forcieren.

Spieler im Rampenlicht

Besonderes Augenmerk liegt heute auf Dortmunds Serhou Guirassy, der zuletzt mit einem Viererpack glänzte und in dieser Saison bereits 23 Pflichtspieltore erzielte – genauso viele wie der gesamte Kader von St. Pauli. Auch Pascal Groß, der mit vier Assists im letzten Spiel brillierte, wird eine Schlüsselrolle spielen. Er führt die interne Assist-Wertung des BVB an und war bereits im Hinspiel gegen St. Pauli erfolgreich. Die Kiezkicker werden alles daran setzen, diese Offensivkräfte in Schach zu halten, um ihre Negativserie zu durchbrechen und vor heimischem Publikum zu punkten.

Wird FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

