Bundesliga heute: St. Pauli - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

St. Pauli - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein entscheidender Faktor für St. Pauli könnte erneut Jackson Irvine sein, der in der laufenden Saison bereits sechs Assists geliefert hat – ein Bestwert für die Kiezkicker. Im Hinspiel gegen Hoffenheim war Irvine maßgeblich am Erfolg beteiligt, indem er beide Treffer vorbereitete. Diese Leistung war das einzige Mal, dass ihm in der Bundesliga zwei Scorerpunkte in einer Partie gelangen. Irvine wird heute Abend wieder eine zentrale Rolle spielen müssen, um die schwächelnde Offensive von St. Pauli, die mit nur 19 Toren die schwächste der Liga ist, zu beleben.