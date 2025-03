Bundesliga heute: Stuttgart - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.03.2025 • 16:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das bevorstehende Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen verspricht ein weiteres Kapitel in einer einseitigen Geschichte zu werden. Die Stuttgarter konnten nur eines der letzten 28 Pflichtspiele gegen die Werkself gewinnen, und das war ein 1:0-Auswärtssieg in der Bundesliga im April 2018. Seitdem ist Leverkusen in 14 Pflichtspielduellen gegen den VfB ungeschlagen, was die längste Serie in dieser Paarung darstellt. Auch Sebastian Hoeneß, der aktuelle Trainer des VfB Stuttgart, hat gegen Leverkusen eine unglückliche Bilanz: In zehn Pflichtspielen mit Hoffenheim und Stuttgart gelang ihm kein Sieg.

Bayer 04 Leverkusen reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Stuttgart. Die Werkself ist seit 29 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen, mit 21 Siegen und acht Unentschieden. Diese Serie ist die zweitlängste in der Bundesliga-Geschichte, nur übertroffen von Bayern München. Während Leverkusen in dieser Saison bereits zwei Heimniederlagen hinnehmen musste, haben sie auswärts ihre Stärke bewiesen und werden darauf hoffen, diese Serie in der MHPArena fortzusetzen.

Stuttgarts Heimprobleme unter Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart steht unter Sebastian Hoeneß vor einer schwierigen Aufgabe, nachdem sie erstmals unter seiner Führung vier Bundesliga-Spiele in Folge sieglos blieben. Besonders besorgniserregend ist die Heimform, da Stuttgart zuletzt drei Heimniederlagen in Serie hinnehmen musste. Eine vierte Niederlage würde einen eingestellten Klub-Negativrekord bedeuten, der zuletzt im Jahr 2016 erreicht wurde. Die Schwaben müssen zudem auf Leonidas Stergiou verzichten, der nach einer Roten Karte gesperrt ist, was den Druck auf die Mannschaft weiter erhöht.

Offensive Potenziale und individuelle Meilensteine

Beide Teams stellen in dieser Saison jeweils 16 verschiedene Torschützen, was den Ligahöchstwert darstellt. Dennoch blieb Leverkusen in drei der letzten fünf Bundesliga-Spiele torlos, was eine Herausforderung für Trainer Xabi Alonso darstellt. Auf der anderen Seite hat der VfB Stuttgart mit Ermedin Demirovic einen treffsicheren Spieler, der mit neun Toren der beste Torschütze des Teams ist und vor seinem 150. Bundesliga-Spiel steht. Weitere Meilensteine könnten für Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt anstehen, die jeweils ihr 50. und 200. Bundesliga-Spiel bestreiten könnten. Beide Mannschaften werden auf ihre Offensivkraft setzen, um die entscheidenden Punkte zu sichern.

