Bundesliga heute: Union - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.03.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag trifft der 1. FC Union Berlin auf Holstein Kiel im Stadion An der Alten Försterei. Dieses Duell ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Bundesliga. In der Hinrunde konnte Union Berlin einen 2:0-Sieg in Kiel verbuchen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Eisernen sind in den bisherigen fünf Begegnungen mit den Störchen ungeschlagen, was ihnen in der deutschen Profifußballgeschichte sonst nur gegen Waldhof Mannheim gelang. Beide Teams haben in dieser Saison Schwierigkeiten, Angriffe erfolgreich abzuschließen, was sich in der geringen Anzahl herausgespielter Chancen widerspiegelt.

Union - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Union Berlin hat in der Bundesliga eine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger vorzuweisen. In den letzten elf Heimspielen gegen Neulinge blieben die Köpenicker ungeschlagen und kassierten dabei lediglich sechs Gegentore. Allerdings mussten sie im letzten Spiel gegen einen Aufsteiger eine deutliche 0:3-Niederlage bei St. Pauli hinnehmen. Zwei solcher Niederlagen in Folge gegen Aufsteiger gab es für Union jedoch noch nie. Trotz der aktuellen Formschwäche mit nur 24 Punkten aus 23 Spielen und der höchsten Bundesliga-Niederlage zuletzt in Dortmund, bleibt die Heimstärke ein Hoffnungsschimmer für das Team von Trainer Steffen Baumgart.

Holstein Kiels Auswärts- und Defensivprobleme Holstein Kiel, unter der Leitung von Trainer Marcel Rapp, hat in dieser Rückrunde noch keinen Sieg einfahren können und teilt sich mit Heidenheim die schwächste Bilanz eines Bundesliga-Neulings in der 3-Punkte-Ära. Mit nur 13 Punkten nach 23 Spielen droht den Störchen der Abstieg, da noch kein Team mit so wenigen Punkten zu diesem Zeitpunkt den Klassenerhalt schaffte. Besonders auswärts tut sich Kiel schwer, denn sie konnten keines ihrer ersten elf Bundesliga-Auswärtsspiele gewinnen. Trotz der schwachen Defensive, die mit 59 Gegentoren die schlechteste der Liga ist, hat Kiel in jedem Auswärtsspiel dieser Saison getroffen, was ihnen einen Platz in den europäischen Rekordbüchern sichert. Holstein Kiel, unter der Leitung von Trainer Marcel Rapp, hat in dieser Rückrunde noch keinen Sieg einfahren können und teilt sich mit Heidenheim die schwächste Bilanz eines Bundesliga-Neulings in der 3-Punkte-Ära. Mit nur 13 Punkten nach 23 Spielen droht den Störchen der Abstieg, da noch kein Team mit so wenigen Punkten zu diesem Zeitpunkt den Klassenerhalt schaffte. Besonders auswärts tut sich Kiel schwer, denn sie konnten keines ihrer ersten elf Bundesliga-Auswärtsspiele gewinnen. Trotz der schwachen Defensive, die mit 59 Gegentoren die schlechteste der Liga ist, hat Kiel in jedem Auswärtsspiel dieser Saison getroffen, was ihnen einen Platz in den europäischen Rekordbüchern sichert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg Ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel könnten die Standardsituationen sein. Holstein Kiel hat in dieser Saison bereits 16 Gegentore nach Standards kassiert, was den Ligahöchstwert darstellt. Auf der anderen Seite hat Union Berlin fast die Hälfte seiner Tore (48%) nach ruhenden Bällen erzielt. Diese Stärke könnte für die Eisernen im heutigen Spiel von entscheidender Bedeutung sein, um die Defensive der Störche zu überwinden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern. Beide Teams werden versuchen, ihre Schwächen zu kompensieren und ihre Stärken auszuspielen, um den dringend benötigten Sieg einzufahren. Ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel könnten die Standardsituationen sein. Holstein Kiel hat in dieser Saison bereits 16 Gegentore nach Standards kassiert, was den Ligahöchstwert darstellt. Auf der anderen Seite hat Union Berlin fast die Hälfte seiner Tore (48%) nach ruhenden Bällen erzielt. Diese Stärke könnte für die Eisernen im heutigen Spiel von entscheidender Bedeutung sein, um die Defensive der Störche zu überwinden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern. Beide Teams werden versuchen, ihre Schwächen zu kompensieren und ihre Stärken auszuspielen, um den dringend benötigten Sieg einzufahren.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen KIE im TV & Stream übertragen?

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.