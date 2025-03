Bundesliga heute: Wolfsburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag empfängt der VfL Wolfsburg den 1. FC Heidenheim 1846 in der Volkswagen Arena. Die Wölfe haben in der laufenden Bundesliga-Saison mit sechs Unentschieden die meisten Heimremis eingefahren und konnten nur drei ihrer 13 Heimspiele gewinnen.

Wolfsburg - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen gegen den 1. FC Heidenheim hat der VfL Wolfsburg sieben Punkte gesammelt, was einem beeindruckenden Punkteschnitt von 2.33 entspricht. Besonders bemerkenswert ist das bisher einzige Heimspiel der Wölfe gegen Heidenheim, das zugleich das Bundesliga-Debüt der Brenzstädter war und mit einem 2:0-Sieg für Wolfsburg endete.

Ein entscheidender Faktor für den VfL Wolfsburg in dieser Saison sind die Tore nach Standardsituationen. Mit 20 Treffern aus solchen Situationen führen die Wölfe die Liga an, wobei 41% ihrer Tore aus Standards resultieren. Nur Union Berlin hat anteilig mehr Tore nach Standards erzielt. Interessanterweise folgt Heidenheim auf dem dritten Rang mit 35% ihrer Tore aus Standards.

Dennoch könnte Budu Zivzivadze für Heidenheim den Unterschied machen, denn er war in den letzten beiden Spielen an drei Toren direkt beteiligt und strebt an, als dritter Spieler des FCH in drei Bundesliga-Spielen in Serie einen Scorerpunkt zu erzielen. Sein aufsteigender Formtrend könnte für Heidenheim entscheidend sein.