Bundesliga heute: Wolfsburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

VfL Wolfsburg empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli kommt mit einer beeindruckenden Bilanz in die Volkswagen Arena, denn die Kiezkicker haben in der Bundesliga noch nie gegen den VfL Wolfsburg verloren. In fünf Begegnungen gab es einen Sieg und vier Unentschieden.