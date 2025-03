Bundesliga: Letzte Spieltage terminiert - Bayern bestreitet noch ein Topspiel

Jetzt steht auch fest, wann genau die Partien der letzten vier Spieltage in den beiden deutschen Profiligen angepfiffen werden.

Die DFL hat am Vormittag die letzten vier Spieltage der Saison in der Bundesliga und der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt.

Die drei verbleibenden Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr bestreiten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig (26. April), Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg (3. Mai) sowie der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach (10. Mai).

Sämtliche Partien des letzten Spieltags werden traditionell zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden.

Das Gastspiel der Münchner bei RB Leipzig am 32. Spieltag beginnt am Samstag, 3. Mai, um 15.30 Uhr.

Das Duell zwischen dem aktuellen Deutschen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am 33. Spieltag geht am Sonntag, 11. Mai, ab 15.30 Uhr über die Bühne. Es ist das erste von drei Sonntagspartien am vorletzten Spieltag. Anschließend empfängt Eintracht Frankfurt den FC St. Pauli (17.30 Uhr), abgeschlossen wird der Spieltag vom Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg (19.30 Uhr).