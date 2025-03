BVB gelingt Novum in dieser Saison

Erstmals zwei BVB-Siege nacheinander

Erstmals in dieser Saison gelangen den Schwarz-Gelben in der Bundesliga zwei Siege in Folge.

Brandt erst kurz vor Schluss eingewechselt

Das Tempo gab vor 29.546 Zuschauern erst einmal St. Pauli vor, Elias Saad hatte schon früh eine richtig gute Möglichkeit (7.). Der BVB tat sich lange schwer mit der gut organisierten Abwehr der Hausherren und hatte in der Defensive um Kapitän Emre Can wiederum Probleme, unter anderem den quirligen Noah Weißhaupt unter Kontrolle zu bekommen.

BVB steigert sich nach der Pause

In der Halbzeitpause fand der Trainer dann offenbar die richtigen Worte, die Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine und erhöhten aus dem Stand mal eben den Druck. Erst drückte Guirassy den Ball mit all seiner Klasse und Wucht irgendwie zur Führung ins Tor, dann entschädigte Adeyemi mit einem famosen Solo über den halben Platz die Fans für die dürftigen ersten 45 Minuten.

Nach den starken 15 Minuten nach der Halbzeit, in denen der BVB seine Qualitäten aufblitzen ließ, schalteten die Gäste wieder in den Verwaltungsmodus - und konnten so Kräfte für das Achtelfinale in der Champions League gegen OSC Lille (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) sparen.