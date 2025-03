BVB-Trainer Kovac bricht Lanze für Brandt

An guten Tagen kann Julian Brandt Spiele nahezu im Alleingang entscheiden, doch aktuell befindet sich der Offensivstar von Borussia Dortmund in einer Schaffenskrise. Trainer Niko Kovac ist weiterhin bemüht, seinen Schützling mit warmen Worten starkzureden.

Er gehe auch davon aus, dass Brandt dies auch spüre. „Deswegen werde ich mit ihm überhaupt nicht so hart ins Gericht gehen“, ergänzte Kovac.

Brandt „im letzten Spiel etwas unglücklich“

Vor zwei Wochen hatte Brandt wegen muskulärer Problemen die 6:0-Gala gegen Union Berlin in der Bundesliga verpasst. Beim 2:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli eine Woche später reichte es dann nur zu einem Kurzeinsatz.

Gegen den OSC Lille (1:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League kehrte Brandt in dieser Woche in die Startelf zurück, erlebte aber einen unglücklichen Abend und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.