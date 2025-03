BVB: Zwingt er Kovac zum Umdenken?

BVB-Star Beier überzeugt in der Doppelspitze

Der 22-Jährige überzeugte am Sonntag-Abend mit Vielseitigkeit: Ein Tor mit dem Fuß, eins mit dem Kopf und auch sonst war der Youngster – wie schon in den Wochen zuvor – fleißig unterwegs, gab dazu die meisten Torschüsse auf dem Feld ab (vier).

Beier zurück zu alter Stärke?

Gerade Beier zeigte eindrucksvoll, wie wohl er sich in dieser Rolle fühlt. Schon zu seinen Hoffenheimer Zeiten glänzte er auf dieser Position. In der vergangenen Saison spielte er sich mit 16 Toren und drei Vorlagen in den Fokus vieler Top-Vereine und auch der Nationalmannschaft.