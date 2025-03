Dahmen bezwungen, Sieg verpasst: Rückschlag für FCA

Der FC Augsburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt, musste aber dennoch einen Rückschlag im Kampf um die Europacup-Teilnahme hinnehmen. Die Fuggerstädter kamen am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim hinaus. Der FCA, der am Freitag auf Rekordmeister Bayern München trifft, ist seit mittlerweile elf Partien in Folge ohne Niederlage und hat damit seinen Vereinsrekord ausgebaut.

Erst in der 18. Minute sorgte Marius Bülter an seinem 32. Geburtstag per Kopf für einen Hauch von Gefahr. Sieben Minuten später landete ein Kopfball von TSG-Offensivspieler Bazoumana Touré aus kurzer Distanz am Pfosten. Von Augsburg kam auch nach einer halben Stunde so gut wie nichts im Spiel nach vorne. Selbst mehrere Freistöße in der gegnerischen Hälfte blieben wirkungslos.