Bundesliga-Profi rasiert! "Kann ich nicht dulden"

Heidenheim-Trainer knallhart: „Kann ich nicht dulden“

Auf Scienza verzichtete Trainer Frank Schmidt dabei aus disziplinarischen Gründen. Was genau dahintersteckte, erklärte der Coach im Nachgang.

Der Brasilianer habe sich zwar „entschuldigt, deswegen ist die Tür wieder ganz schnell offen“, aber in der aktuellen Situation als Tabellenletzter habe er ein Zeichen setzen müssen, stellte Schmidt klar: „Die Mannschaft hat von sich selbst etwas gefordert und wenn dann Einer mal kurz nicht mitmacht, dann kann ich das als Trainer natürlich nicht dulden.“

Joker sichert Heidenheim einen Punkt

Der eingewechselte Georgier Siwsiwadse mit seinem Premierentor in der Eliteklasse traf sehenswert (65.) für die Heidenheimer, die vier Zähler hinter dem Relegationsplatz liegen. Beim FCH schaut nun alles auf das Kellerduell am kommenden Sonntag mit dem Vorletzten Holstein Kiel. Haris Tabakovic (34.) war für die TSG erfolgreich.

Vor 20.814 Zuschauern in der Sinsheimer Arena passierte abgesehen von der frühen Auswechslung des angeschlagenen Hoffenheimers Diadie Samassekou (4.) erst einmal so gut wie nichts. Die Heidenheimer verteidigten robust, den Gastgebern fiel in der Offensive kaum etwas ein.