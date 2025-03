DFB-Star bedankt sich bei Kimmich für Döner-Geste

Benjamin Henrichs hat seinen Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (2:0) ausdrücklich gelobt. „Er hat sich sehr um mich gesorgt, auch in der Phase, in der es sehr schlecht um mich stand. Ich konnte auf ihn zählen, er hat gezeigt, was er für ein Mensch ist und was er für einen Charakter hat“, erklärte der Leipzig-Profi bei Sky.