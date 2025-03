Diego verrät: Darum ging ich nicht zu Bayern

Darum sagte Diego Bayern ab und ging zu Juve

Deutschland-Rückkehr nach Wolfsburg

Aber auch in Wolfsburg konnte der Mittelfeldspieler nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er an der Weser regelmäßig auf den Platz brachte. So wurde er nur ein Jahr später an Atlético Madrid ausgeliehen. Nach weiteren Stationen bei Fenerbahce und Flamengo hängte er Anfang 2023 seine Fußballschuhe an den Nagel.