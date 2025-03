Sollte das ideale Angebot kommen, ist er weg

Es könnte alle so schön sein bei Mainz 05 - ja wenn das Rad im Fußball-Geschäft sich nicht immer gleich weiterdrehen würde. Dass die Mainzer auf Platz drei stehen , Mitte März, ist jetzt schon die Bundesliga-Sensation des Jahres. Kein Klub macht aus seinen Möglichkeiten, gerade den Finanziellen, so viel wie der FSV. Sie leisten herausragende Arbeit, absolut meisterlich - auch ohne die Schale.

Problemfall Champions League

Momentan sieht vieles danach aus, als würde der FSV, es klingt noch wie ein wilder Fiebertraum, bald in der Königsklasse auflaufen. Nicht Dortmund, nicht Stuttgart - Mainz. Im Gegensatz zu einigen Branchen-Riesen, wie eben dem BVB oder auch RB Leipzig, können sie das Wunder, also die Quali zur Champions League, aus eigener Kraft schaffen.

Nur, und das ist aktuell Thema in der Liga: Sind sie für das Konzert der Größten Europas wirklich bereit? Die Antwort ist fast überall dieselbe: Nein. So großartig der Geldregen für die Mainzer wäre, so sicher wäre auch, dass sie sich sportlich im Grunde nur verschlucken könnten. Es gibt so viele Beispiele von Vereinen, die dank einer super Saison in den Europapokal gerutscht sind, dann aber auch stark ins Wanken gerieten.