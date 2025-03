Effenberg zerpflückt BVB-Kader: "Vielleicht nicht so gut, wie sie denken"

Effenberg rechnet mit BVB-Kader ab

Der neue BVB-Coach habe nach dem Augsburg-Spiel gesagt, die Mannschaft habe nicht das umgesetzt, was vom Trainerteam vorgegeben wurde. „Da weißt du, wo das Problem ist“, betonte Effenberg: „Vielleicht sind die Spieler gar nicht so gut, wie sie denken.“

„Dortmund hat keine Führungsspieler“

Im DFB-Pokal frühzeitig raus, in der Bundesliga nur noch eine graue Maus und in der Champions League droht nach dem 1:1-Heimremis im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lille in der kommenden Woche das frühzeitige Ausscheiden in der Champions League.