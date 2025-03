"Ein ganz Großer": Bundesliga-Profi lobt Kimmich

Niclas Löwendorf , Moritz Thienen 28.03.2025 • 18:08 Uhr Der FC St. Pauli will den FC Bayern in der Bundesliga ärgern. Vor dem Duell spricht Philipp Treu im SPORT1-Interview über das Spiel, sein Vorbild Joshua Kimmich und welche großen Ziele er für die Zukunft hat.

Dieses Duell wird für Philipp Treu ein ganz besonders Spiel. Der Linksverteidiger trifft mit seinem FC St. Pauli am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Bayern an. Die Hamburger wollen die nächste Mannschaft aus dem Tabellenkeller werden, die den Tabellenführer ärgert.

Für Treu wird das Duell mit den Bayern das nächste Highlight nach einem fast kometenhaften Aufstieg. Vor knapp zwei Jahren spielte er mit der zweiten Mannschaft von Freiburg noch in der dritten Liga, zuvor sogar nur in der Regionalliga. Danach folgte der Wechsel nach St. Pauli und der Aufstieg in die Bundesliga.

Das Spiel wird für den 24-Jährigen nicht nur das erste Duell mit dem deutschen Rekordmeister, er trifft gleichzeitig auch auf eines seiner größten Vorbilder, Joshua Kimmich.

Im Gespräch mit SPORT1 gerät er über den Kapitän der Nationalmannschaft so richtig in Schwärmen: „Ihn bewundere ich schon. Gerade, weil er einen so coolen Weg eingeschlagen hat. Er war erst bei Leipzig, ist dann zu den Bayern unter Pep Guardiola gewechselt, hat da dann erst sogar als Innenverteidiger gespielt. Er hat alles angenommen. Mir imponiert gerade seine Mentalität und dass er immer 100 Prozent gibt.“

Treu will sein „Vorbild“ Kimmich ärgern

Gerade von dieser Mentalität versuche er sich deshalb auch etwas abzuschauen und auf das eigene Spiel zu übertragen: „Da ist Joshua Kimmich ein ganz Großer, finde ich. Da schaut man gerne auf.“

„Er will immer das Maximum rausholen für die Mannschaft. Ich glaube, solche Spieler im Team zu haben, ist brutal wichtig“, lobte Treu weiter.

Neben seiner Mentalität überzeuge ihn bei Kimmich aber auch die fußballerischen Qualitäten: „Er ist auf jeden Fall ein Vorbild. Fußballerisch ist er auch Weltklasse, was er mit dem rechten und linken Fuß kann. Dazu ist er flexibel und kann auch im Mittelfeld spielen. Das ist schon sehr bemerkenswert.“

In Ehrfurcht erstarren will er vor seinem Vorbild aber trotzdem nicht. „Ich möchte ihn in den Zweikämpfen den Ball abluchsen. Ich denke dann nicht: Oh, was macht Kimmich, sondern versuche ihn eher zu ärgern und ihm 90 Minuten auf die Nerven zu gehen“, sagte Treu lachend.

Angst vor den Bayern? „Wir wollen das Spiel gewinnen“

Mit dieser Einstellung will Treu mit seinem Team dann auch beim aktuellen Tabellenführer punkten: „Ich glaube, wenn man reingeht und will nur einen Punkt holen oder nicht abgeschossen werden, dann ist das immer schlecht. Wir wollen da hinfahren und wir wollen das Spiel gewinnen.“

„Wir haben noch acht Endspiele. Wir wollen auch gegen die Bayern bestmöglich punkten. Die anderen Mannschaften, die hinter uns stehen, haben es gerade auch vorgemacht, dass man Bayern schlagen kann“, sagte Treu weiter.

Ihm sei aber natürlich klar, dass es in München schwer wird, gerade weil die Bayern nach den Dämpfern in den letzten Wochen gewarnt seien. Doch um im engen Rennen um den Klassenerhalt die gute Ausgangsposition zu halten, sei es extrem wichtig, auch in München zu punkten.

Treu macht einen insgesamt unbekümmerten Eindruck. Es wird deutlich, dass der 24-Jährige den plötzlichen Aufstieg aus der dritten Liga in die Bundesliga sichtlich genießt: „Ich habe noch nicht wirklich realisiert, dass ich jetzt Bundesliga-Profi bin. Das war immer mein größter Traum.“

Treu träumt von der deutschen Nationalmannschaft

Dass er das geschafft hat, liegt auch an einer Umstellung seiner Ernährung, die er sich bei einem deutschen Nationalspieler abgeguckt hat: „Ich habe mir von Nico Schlotterbeck in der Freiburger U19 etwas abgeschaut. Er hat großen Wert daraufgelegt, was er isst. Er hat mir damals den Tipp gegeben, die Weizen-Produkte wegzulassen. Ich habe mit ihm dann Dinkelnudeln gegessen und sofort gemerkt, dass mir das Energie gibt. Alkohol würde ich auch ohne den Fußball nicht trinken.“

Kurzfristig will der Linksverteidiger mit seinem Verein die Klasse halten und sich als Bundesligaspieler etablieren - doch der 24-Jährige machte im Gespräch mit SPORT1 auch deutlich, dass er noch große Ziele verfolgt und in Zukunft vielleicht sogar wieder mit Schlotterbeck zusammen spielen will: „Manchmal sagen mir Fans, gerade hier in St. Pauli, dass ich der nächste Nationalspieler bin. Ich glaube schon, dass ich das Potenzial habe.“

Er habe auch schon in der Zeit, als er noch in der 3. und 2. Liga gespielt habe, gesagt, dass er das Potenzial für die Bundesliga habe, auch deshalb träume er jetzt, wo er dieses Ziel erreicht habe, von noch mehr.