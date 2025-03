"Es hat keiner angerufen": Emotionale Kramer-Einblicke!

Christoph Kramer ist unter die Autoren gegangen! Anlässlich der Veröffentlichung seines Romans gibt er Einblicke in sportlich schwierige Monate.

Christoph Kramer hat seinen ersten eigenen Roman veröffentlicht. In „Das Leben fing im Sommer an“ geht es um den 15-jährigen Chris, der während einer WM die große Liebe findet und selbst Fußball-Profi werden möchte.

„Zum Ende meiner Karriere ging es mir sportlich nicht gut. Ich durfte nicht mehr spielen und verstand nicht, warum. Ich habe mich dann abends hingesetzt, diesen Roman begonnen und mich in eine Zeit gerettet, die sich federleicht anfühlte. Die Schwere des Alltags verschwand dann“, sagte er dem Spiegel .

Dies sei „unangenehm“ gewesen, „zumal ich zehn Jahre lang eine krasse Wertschätzung erfahren habe. Natürlich ist es okay, wenn ein Trainer meinen Spielstil nicht gut findet. Aber es ist auch traurig.“

Messi? „Das war in meinem Leben einfach nicht drin“

Auf die Frage, ob ein Wechsel nach Saudi-Arabien auch eine Option gewesen wäre, stellte er klar: „Ein Jahr Lebenszeit? Ich will Saudi-Arabien nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist alles nicht so megafrei dort. Und Geld ist für mich nicht mehr wichtig. Ich führe ein Leben, in dem ich mir nicht mehr Glück erkaufen kann.“