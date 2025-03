Fall Davies: Bayern warten auf Antworten aus Kanada

Der FC Bayern steht nach der schweren Knieverletzung bei Alphonso Davies in Kontakt mit dem kanadischen Verband und will mögliche juristische Schritte von dessen Antworten abhängig machen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete nach dem 3:2 (1:1) gegen den FC St. Pauli von einem Telefonat zwischen Sportdirektor Christoph Freund und Canada Soccer.

"Nichtsdestotrotz werde ich ihnen nächste Woche schreiben. Ich werde um Aufklärung bitten", ergänzte er und wiederholte die Vorwürde gegen die Kanadier: "Es kann nicht sein, einen Spieler, der rausgenommen wird, auf einen Zwölf-Stunden-Flug zu schicken ohne eine Bandage am Knie oder irgendwas."

Bei Davies war nach der Rückkehr von der kanadischen Auswahl in München ein Kreuzbandriss festgestellt worden. Dass der Linksverteidiger nicht vor Ort noch einen Scan hatte, sorgte bei Dreesen ebenfalls für Unverständnis. "In Los Angeles gibt es vielleicht die größte MRT-Dichte auf die Einwohnerzahl in Nordamerika gerechnet. Ich finde es schon erstaunlich."