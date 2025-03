Fauxpas um Einlaufkind von Kimmich und Trimmel: Union-Kapitän reagiert

Joshua Kimmich und Christopher Trimmel lassen vor dem Anpfiff in Berlin ein Einlaufkind ungewollt enttäuscht zurück. Der Union-Kapitän bekommt es durch SPORT1 im Nachhinein mit und verspricht eine Entschädigung.

Nach dem Münzwurf zwischen den Kapitänen Christopher Trimmel und Joshua Kimmich hoffte ein junges Einlaufkind auf ein Abklatschen mit einem der Spielführer und streckte erwartungsfroh die Hand in die Luft. Beide jedoch bekamen es in ihrem Fokus auf das Geschehen nicht mit, der Junge blieb enttäuscht und traurig dreinblickend zurück. Nachdem sich der Clip der unglücklichen Situation via Social Media verbreitet hat, hat sich Trimmel nun zu Wort gemeldet - und verspricht eine Entschädigung.