FC Bayern: Beckenbauers Trikot unter dem Arena-Dach

Besondere Ehre für Franz Beckenbauer: In Gedenken an den verstorbenen „Kaiser“ wird künftig ein riesiges Trikot mit dessen Namen und der legendären Rückennummer „5“ unter dem Dach der Münchner Allianz Arena hängen. Damit würdigt der FC Bayern anlässlich des 125-jährigen Jubiläums seine Ikone. Erstmals wird das Trikot für die Fans am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen zu sehen sein.