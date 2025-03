FC Bayern: Ito bricht sich erneut den Mittelfuß

„Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart. Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus - man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht. Kopf hoch, Hiroki - der FC Bayern ist an deiner Seite“, sagte Sportvorstand Max Eberl.