FC Bayern: Kimmich reagiert auf brisanten Vorwurf

Kimmich wehrt sich gegen Gier-Vorwurf

Einmal mehr betonte der Nationalspieler aber, ihm ging es „um das Gesamtkonstrukt. Geld ist ein Faktor, klar, aber am wichtigsten war mir die Frage der sportlichen Perspektive: Wo habe ich die besten Chancen, in den nächsten Jahren regelmäßig um den Champions-League-Titel mitzuspielen? Und an dieser Frage hängt dann die nächste: Wo habe ich die besten Chancen, eine prägende Rolle zu spielen und Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen? Am Ende sprach beides für den FC Bayern.“