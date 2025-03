FC Bayern verkündet Entscheidung bei Pavlovic!

Der Nationalspieler fehlt auch im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Der Nationalspieler fehlt auch im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Bayern München muss auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen auf Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verzichten.

Der 20-Jährige fehlte wie erwartet am Montag im Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters. Schon am Freitag hatte der Klub mitgeteilt, dass Pavlovic wegen eines „hartnäckigen Infekts bis auf Weiteres nicht zur Verfügung“ stehen würde .

Urbig vor Startelfpremiere in der Champions League

Neben Pavlovic muss Trainer Vincent Kompany den verletzten Kapitän Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ersetzen .

Für den 38-Jährigen wird Jonas Urbig im Bayern-Tor stehen. Der 21-Jährige hatte im Hinspiel beim 3:0 seine Premiere im Bayern-Trikot gefeiert. Spielberechtigt in der Königsklasse ist João Palhinha. Der Portugiese hatte am Samstag beim 2:3 gegen Bochum in der Liga die Rote Karte gesehen.