FC Bayern: Saison-Aus? Kompany gibt Update zu Pavlovic

Aleksandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern derzeit wegen einer tückischen Erkrankung. Ein Comeback in der laufenden Saison scheint aber nicht ausgeschlossen.

Aleksandar Pavlovic, der derzeit wegen Pfeifferschem Drüsenfieber pausieren muss, könnte unter Umständen noch in dieser Saison wieder zum Einsatz kommen und dem FC Bayern im Endspurt helfen. Das deutete der Münchner Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) an.