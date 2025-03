FC Bayern: Ulreich-Entscheidung steht bevor

Laut tz steht der 36-Jährige kurz vor der Unterschrift eines neuen Vertrags beim deutschen Rekordmeister, der ihn auch in der nächsten Saison zum dritten Keeper machen würde.

Vier Keeper im Bayern-Kader

Der Torhüter wechselte 2015 vom VfB Stuttgart an die Isar. Mit Ausnahme einer Saison – von Oktober 2020 bis Juli 2021 heuerte er beim Hamburger SV an – befindet sich Ulreich seitdem in Diensten der Münchner.