"Finale dahoam" als Last? Robben hat "den Druck immer geliebt"

SID 18.03.2025 • 05:46 Uhr Arjen Robben weiß, wie besonders ein Finale in München ist. In diesem Jahr haben die Bayern die nächste Chance auf ein Endspiel in der eigenen Arena.

Im "Finale dahoam" des FC Bayern im Jahr 2012 avancierte Arjen Robben zum tragischen Helden, die Bedeutung eines Endspiels vor dem eigenen Publikum ist für den Niederländer dennoch unbestritten. "Ein Finale im eigenen Stadion ist etwas ganz, ganz Besonderes", sagte Robben am Rande des "Beckenbauer Cup" mit Blick auf die Hoffnungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf ein erneutes "Finale dahoam" in der Champions League in dieser Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ist der Druck auf die Bayern nun größer, da das Endspiel in der Münchner Arena stattfindet? "Das ist für jeden unterschiedlich. Ich habe immer den Druck geliebt. Umso größer das Spiel, umso schöner war's", sagte Robben, der bei der Finalniederlage 2012 gegen den FC Chelsea einen Elfmeter verschossen, ein Jahr später in Wembley aber zum Königsklassen-Sieg gegen Dortmund getroffen hatte.

Ähnlich beschrieb es der frühere Bayern-Kapitän Mark van Bommel. "Jeder will zu Hause das Finale spielen. Das passiert nicht immer", sagte der Niederländer: "2012 war das erste Mal - und jetzt hoffentlich das zweite Mal."

Auf dem Weg ins Endspiel müssen sich die Bayern aber zunächst im Viertelfinale gegen Inter Mailand durchsetzen. Inter verteidige "sehr gut", sei "eine klassische italienische Mannschaft", aber auch "brandgefährlich nach vorne. Da musst du aufpassen, da liegt die Gefahr", sagte Robben. Er erwarte "nicht viele Tore. Da werden die kleinen Dinge entscheiden."

{ "placeholderType": "MREC" }