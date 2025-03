Fragwürdiger Elfmeter! Historische Serie gerissen

Dahmen war zuvor ganze 683 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor geblieben, hielt in den letzten sechs Partien seinen Kasten sauber - bis zu dieser strittigen Elfmeterentscheidung.

Hoffenheim - Augsburg: Wirbel um Elfmeter

Jeffrey Gouweleeuw hatte den Ball in der 70. Minute aus kürzester Distanz nach einem Abpraller von Chrislain Matsima an den Arm bekommen.

Schiedsrichter Tobias Reichel entschied auf Elfmeter und zum Entsetzen der Augsburger intervenierte auch der VAR nicht, weshalb die Entscheidung bestehen blieb. Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric verwandelte per frechem Lupfer.

Zuvor hatte Samuel Essende den FCA in Führung gebracht (46.). Essende, der in der Halbzeit für Phillip Tietz eingewechselt wurde, traf 16 Sekunden nach Wiederanpfiff und erzielte damit das schnellste Jokertor in der Bundesliga seit Datenerfassung.