Frankfurt will Wende in Bochum: "Komplett anderes Spiel"

Der Fußball-Bundesligist hat in der Liga zuletzt dreimal in Folge nicht gewonnen, aber durch den Sieg über Ajax Selbstvertrauen getankt.

Trainer Dino Toppmöller von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das 4:1 über Ajax Amsterdam am Donnerstag und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Europa League rasch abgehakt. Vor dem Ligaspiel beim VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sagte der 44-Jährige: „Es ist ein schönes Spiel gewesen.“ Doch gegen den VfL erwarte sein Team „ein komplett anderes Spiel, da sollten wir den Fokus drauf legen.“

In der Liga hat Frankfurt zuletzt dreimal hintereinander verloren und Platz drei abgeben müssen, umso mehr hoffen die Hessen vor der Länderspielpause auf ein Erfolgserlebnis. In Bochum nicht mitwirken wird Kapitän und Torhüter Kevin Trapp; vor dem Spiel gegen Amsterdam hatte Toppmöller entschieden, seine etatmäßige Nummer eins wegen einer Blessur am Schienbein zu schonen und stattdessen Kaua Santos aufzubieten.